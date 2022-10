Cade in montagna andando a funghi e non riesce più a camminare

Stava andando a funghi nel bosco, quando è caduto, procurandosi un serio infortunio alla gamba sinistra. È spettato agli operatori del soccorso alpino di Sappada prestare assistenza a un 51enne di Jesolo poco dopo le 16 di lunedì pomeriggio.

Per raggiungere l'infortunato, i tecnici si sono portati in fuoristrada fino al laghetto di pesca sportiva di Sappada e di qui, in venti minuti di cammino, fino al luogo dell'incidente, guidati da una donna che era assieme al ferito in mezzo al bosco.

L'escursionista, che è caduto nei pressi di un torrente, si è procurato una sospetta frattura alla gamba sinistra, che gli impediva di camminare. I soccorritori gli hanno immobilizzato l'arto e, dopo averlo imbarellato, lo hanno trasportato, cercando un percorso nel bosco adatto a far passare la barella. Il 51enne è stato poi portato al pronto soccorso da un'ambulanza proveniente da Rigolato.