Venezia lancia la campagna per reclutare medici con un video mapping all'ospedale

Venezia cerca medici di famiglia con un messaggio che si rivolge a tutto il mondo: è partita venerdì sera la campagna promozionale ideata dall'Ulss 3, in collaborazione con l'amministrazione comunale e la Regione Veneto, che invita i professionisti della sanità a prendere in considerazione l'idea di trasferire la propria attività nel capoluogo lagunare. In cambio, l'azienda sanitaria offre un ambulatorio a condizioni agevolate in cui esercitare, un affiancamento per trovare un'abitazione e un parcheggio gratuito alle porte della città. Con la possibilità, almeno per un periodo iniziale, di usufruire di alcuni alloggi messi a disposizione direttamente dall'Ulss con funzione di foresteria. La campagna, però, punta molto anche sul fattore "emozionale", facendo leva sulla potenza attrattiva della stessa Venezia attraverso lo slogan «Dottore, la città più bella del mondo ti aspetta».

L'iniziativa di lancio è costituita da una scenografica animazione proiettata in video mapping sulla facciata della Scuola grande di San Marco, ingresso dell'ospedale Santi Giovanni e Paolo. Le immagini sono dell'illustratore veneziano Lucio Schiavon, che per l'occasione ha disegnato una Venezia onirica curata da un camice bianco. La spettacolare proiezione viene replicata nelle prossime sere, al calar del sole, accompagnata dall'appello rivolto ai professionisti della sanità, in lingua italiana e in inglese. Schiavon ha realizzato con i suoi colori la rappresentazione di una Venezia che ha bisogno di cura e che a sua volta è in grado di curare, regalando, a chi sceglie di venire a lavorare in laguna, un ambiente straordinario in cui esercitare il mestiere più prezioso. Nei prossimi giorni lo stesso appello sarà pubblicato sulle pagine dei quotidiani, sui media di settore e nei social network.

Con questa proposta l'Ulss 3 cerca di arginare il problema della carenza di medici, specialmente quelli di medicina generale. Nel centro storico in questo momento operano 44 medici di famiglia, a fronte di un numero ottimale che, secondo i parametri in vigore, dovrebbe essere di 48. Ma la situazione è destinata a peggiorare: l'età media dei medici di famiglia è particolarmente alta e si prevede che una decina di loro lascerà il lavoro entro il 2024. Gli ambiti territoriali più critici sono San Marco, Castello e Giudecca. «Il problema di trovare sostituti per chi lascia la professione, qui a Venezia, è ancora più sentito che altrove - spiega il dg dell'Ulss 3, Edgardo Contato - questa città meravigliosa presenta anche aspetti di difficoltà per chi si deve trasferire e avviare un'attività. La nostra azienda, però, si è attrezzata per sostenere e accompagnare, insieme all'amministrazione cittadina, i nuovi medici di famiglia che vogliano venire qui ad esercitare la loro professione. Ed è in grado di offrire, come ha già fatto, ottime opportunità anche per l'apertura di un ambulatorio».

«Quello della carenza dei medici - ha spiegato l'assessore regionale alla sanità Manuela Lanzarin - è un problema diffuso, che è necessario affrontare ai più diversi livelli. Questa iniziativa è complementare a quelle già messe in atto dalla Regione per la programmazione futura. Abbiamo quattro corsi di specializzazione avviati, che ci porteranno tra il 2026 e il 2027 ad avere oltre un migliaio di nuovi medici. Il problema è che poi non tutti decidono di fare il medico di base, è una scelta personale. Ci auguriamo che la campagna sia anche uno stimolo in questo senso».

Per la consigliera comunale Francesca Rogliani, il progetto «conferma la vocazione della nostra città ad affrontare, prima di altri, le problematicità che gravano sull'intero Paese. L'amministrazione sostiene questa battaglia, portandola avanti in sinergia con l'azienda sanitaria e la Regione, con l'obiettivo di garantire i migliori risultati a tutti i cittadini: non solo noi veneziani, ma anche i turisti».

Un Qr code rimanda a tutte le informazioni sulle modalità con cui l’azienda sanitaria agevola e sostiene il medico che decida di venire a esercitare a Venezia. I professionisti interessati possono inviare una mail all'indirizzo: mmgvenezia@aulss3.veneto.it inserendo anche un recapito telefonico.