La dottoressa Capoccello rientra al lavoro (per due mesi)

In questo modo rispetterà gli obblighi contrattuali, che prevedono un tempo di preavviso in caso di dimissioni

Giovanna Capoccello, medico di base in servizio tra Meolo e Musile di Piave, rientra in servizio dopo che, lunedì scorso, aveva presentato le dimissioni con effetto immediato. La dottoressa - riferisce l'Ulss 4 - ha annunciato che tornerà al lavoro per rispettare l'obbligo di 60 giorni di preavviso indicato nel contratto: un tempo che necessario anche per permettere all'azienda sanitaria di trovare un sostituto per 1500 assistiti.

Alla luce della novità i pazienti della Capoccello, che in questo periodo svolgerà attività solo nell'ambulatorio di Musile (località Millepertiche), avranno a disposizione più tempo per scegliere un altro medico di famiglia oppure potranno attendere l'arrivo di il sostituto della dimissionaria. Capoccello continuerà a lavorare fino al 6 luglio.