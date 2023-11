Il comandante regionale dei carabinieri in visita al comando di San Zaccaria

La caserma di San Zaccaria ha accolto la visita del generale di brigata Giuseppe De Liso, comandante della legione carabinieri “Veneto”, con competenza su tutta la regione. L'incontro si è svolto venerdì 3 novembre. A fare gli onori di casa il comandante provinciale, generale di brigata Nicola Conforti, che ha accolto De Liso nel suggestivo chiostro del monastero di San Zaccaria. Con loro una nutrita rappresentanza del personale dei vari reparti territoriali - che nella città metropolitana di Venezia includono 5 compagnie, 2 tenenze e 38 stazioni - oltre ai comandanti dei reparti speciali e a una delegazione dell’Associazione nazionale carabinieri.

Il generale De Liso si è rivolto a loro esprimendo «la propria riconoscenza e gratitudine per l’impegno nelle attività di contrasto alla criminalità», ricordando anche «l’importanza fondamentale della prossimità al cittadino». Inoltre, ha rimarcato come «il carabiniere, che nel suo agire quotidiano, deve anche sapersi adeguare alle esigenze della modernità, mantiene in sé i più alti e sentiti valori che hanno sempre contraddistinto la Benemerita da oltre due secoli».

Giuseppe De Liso, sposato e con tre figli, ha intrapreso la carriera militare nel 1982, frequentando la scuola militare “Nunziatella” di Napoli e i corsi dell’accademia militare di Modena e della scuola ufficiali carabinieri in Roma. Laureato in giurisprudenza e in scienze della sicurezza interna ed esterna, ha frequentato, da Maggiore, il 10° corso istituto superiore di stato maggiore interforze e, nel tempo, ha conseguito i master in “esperti in scienze della sicurezza e dell’organizzazione” e “studi internazionali strategico - militari”.

Ha ricoperto vari e prestigiosi incarichi di comando: i più recenti sono quello di capo ufficio rapporti con la rappresentanza militare del comando generale dell’Arma, di comandante provinciale di Firenze, e poi di Palermo, di capo ufficio cerimoniale del comando generale dell’Arma a Roma. Dal 6 settembre 2023 è comandante della legione carabinieri Veneto, con sede a Padova.