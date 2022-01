Calimani alla cerimonia della Memoria: «No ai riti vuoti: il razzismo va combattuto tutto l'anno»

«Non credo nei riti vuoti: memoria non è posare una corona di fiori e poi non pensarci più per il resto dell'anno. Noi tutti abbiamo il dovere istituzionale di chiederci se ci siano le premesse perché una Shoah succeda di nuovo». Sono le parole del presidente della Comunità ebraica veneziana, Dario Calimani, che stamattina, 27 gennaio, ha guidato la cerimonia del giorno della memoria in campo del Ghetto. Calimani ha parlato dell'antisemitismo di oggi e di tutti i tipi di razzismo: «Sei milioni di ebrei assassinati per nulla, 246 erano veneziani. Di cosa erano colpevoli? Ci viene chiesto se oggi esista ancora l'antisemitismo: molti direbbero di no, ma invece c'è, più o meno strisciante».

«Dobbiamo chiederci - ha continuato - perché l'Italia fascista è stata antisemita? Evidentemente ci sono state le premesse per renderlo accettabile. E l'Italia non si è presa le sue responsabilità, lo ha fatto di più la Germania. Ma la storia bisogna guardarla in faccia per metabolizzarla, dobbiamo guardarci allo specchio. Tutti abbiamo la responsabilità di farlo. Anche i no vax, che hanno la responsabilità di fare analogie spregevoli con Auschwitz». La società e le istituzioni, secondo Calimani, dovrebbero interrogarsi su «cosa fanno tutto l'anno per combattere il razzismo. Cosa si fa a Venezia, ad esempio, per risolvere il problema degli immigrati che chiedono la carità ai ponti? Non vengono aiutati, vengono lasciati lì fino a rendersi "fastidiosi" ai veneziani. È così che nasce il razzismo. Possibile che le istituzioni non sappiano rispondere a questo?». I riti della memoria, ha detto Calimani, «vanno riempiti di sostanza, altrimenti siamo ipocriti. Potremmo creare - ha concluso - un tavolo stabile di discussione per ragionare su proposte serie nella direzione della lotta all'antisemitismo e al razzismo».

Alla posa della corona ha partecipato, in rappresentanza della giunta regionale, la vicepresidente Elisa De Berti, su delega del governatore Zaia che si trova a Roma per l'elezione del presidente della Repubblica. «Col pensiero - ha fatto sapere Zaia - sono presente al campo del Ghetto, davanti al monumento che ricorda i deportati nei campi di sterminio, con il raccoglimento di sempre e la riflessione che ogni anni suscita la commemorazione delle vittime del crimine orrendo delle persecuzioni naziste. Nel momento in cui sono chiamato ad esercitare una delle massime espressioni della nostra democrazia - sottolinea Zaia - è ancora più doverosoil ricordo di coloro ai quali non solo è stata negata la libertà personale e il diritto di vivere, ma hanno subito una gigantesca e sistematica campagna di persecuzione fisica e morale fino ad essere oggetto di uno sterminio lucidamente programmato in nome dell’odio».