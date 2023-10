Vedono la polizia e scappano: uno dei due aveva con sé una cesoia da 45 centimetri

Si trovavano lungo una via del centro di Jesolo Lido, quando, alla vista della polizia, si sono dati alla fuga. È successo nei giorni scorsi: gli agenti del locale commissariato, impegnati in un servizio a contrasto della criminalità, dopo un breve inseguimento sono riusciti a fermare uno degli uomini, mentre l'altro è riuscito a far perdere le proprie tracce con successo. Il soggetto intercettato, già gravato da numerosi precedenti, è stato trovato in possesso di una cesoia trancia cavi delle dimensioni di circa 45 centimetri. L'ipotesi della polizia è che lo strumento fosse utilizzato per mettere a segno dei furti. Per l'uomo è scattata la denuncia.

Sempre nell'ambito dei controlli nel territorio, i poliziotti hanno identificato e denunciato un cittadino tunisino, con precedenti per spaccio, reati contro il patrimonio e resistenza a pubblico ufficiale, poiché trovato in possesso di marijuana. Con sé aveva anche 200 euro in contanti, somma ritenuta provento dell'illecita attività.