Von der Leyen a Venezia, Cgil: «Serviva impegno su Pnrr, invece silenzio totale»

«Abbiamo assistito più ad un "giro turistico" che alla condivisione di una presa di coscienza delle emergenze di Venezia, che sono certamente la sua sostenibilità sul piano sociale, ambientale e culturale ma anche la rigenerazione della terraferma a partire da Porto Marghera». Con queste parole il segretario generale della Cgil Venezia, Daniele Giordano, ha commentato la visita in laguna della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.

Per Giordano c'è un «silenzio assordante sui 90 milioni persi dal Comune e su cui il sindaco non ci pare abbia chiesto alcun impegno alla presidente della Commissione europea». Anziché il giro in gondola in Canal Grande, per il sindacato avrebbe dovuto «chiedere alla presidente di poter ridestinare, per la rigenerazione di Porto Marghera, per la sua riconversione industriale e per un vero piano per la residenza, le risorse precedentemente destinate al fallimentare progetto dello stadio».

Ma la Cgil punta il dito anche contro la visita alla Biennale, usata sempre «a mo' di vetrina» e «senza una progettualità che riguardi l’intero territorio. Necessitiamo di una visione che preveda la costruzione di una vera industria culturale plurale, nelle sue sfaccettature, come motore dell’economia. Di una discussione diversa su Venezia non ci pare ci sia traccia dai resoconti degli organi di informazione - conclude Giordano - e non possiamo che sottolineare come sia l’ennesima occasione persa per la città da una giunta che non ha un disegno di futuro per il nostro territorio».