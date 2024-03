Condizioni igieniche pessime: fermata l'attività di un mini market

Hanno trovato il mini market in condizioni igieniche talmente carenti da doverlo chiudere. Il provvedimento è scattato venerdì, durante i controlli straordinari ad Alto impatto della polizia su Mestre e Marghera. Oltre a sorvegliare il territorio per l'ordine pubblico e la sicurezza, nel corso delle operazioni una parte degli accertamenti si concentra sulle attività economiche: negozi, bar, ristoranti, esercizi. Venerdì la polizia amministrativa assieme all'Ulss 3 è entrata nel piccolo negozio di cibo etnico di via Giorgio Rizzardi a Marghera dove la pulizia, l'igiene e la sicurezza per la salute del locale di vendita di alimenti erano in condizioni tanto carenti da aver portato agenti e operatori a disporre la sospensione dell'esercizio.

Ispezionando i locali della bottega gli agenti hanno imposto ai gestori, cittadini bengalesi, di mettersi in regola e rendere sicuri e puliti gli ambienti di conservazione, esposizione e vendita delle derrate prima di tornare a riaprire. Il cibo venduto non presentava problemi di tracciabilità in questo caso: è stata la scarsa pulizia a portare all'estremo provvedimento del blocco dell'apertura al pubblico, fino a quando il market non sarà in condizioni idonee per tornare a vendere alimenti, in base alle disposizioni dell'azienda sanitaria veneziana che prima di autorizzare il riavvio dovrà compiere un'altra ispezione. Un mese fa, in via Monte Nero, sempre durante i controlli dell'Alto impatto, un altro market di cittadini africani è stato chiuso con il sequestro di 200 chili di alimenti non tracciabili e una multa di 4.500 euro. Mentre il 9 marzo all'osteria "Pecora nera" in via Trieste a Marghera i poliziotti dell'amministrativa hanno sequestrato 150 chili di alimenti non sicuri (Foto sotto: Alto impatto a Mestre).