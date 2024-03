Prima sospeso, poi chiuso del tutto. Il market in via Rizzardi doveva mettersi in regola

Martedì sera via vai di clienti con la spesa in mano, ma il mini market era stato sospeso giusto venerdì. A imporre al titolare di mettersi in regola per poter riaprire l'attività avevano provveduto polizia amministrativa e Ulss 3 durante i controlli dell'Alto impatto della questura a Marghera. Viste le pesanti carenze igieniche riscontrate nei locali di esposizione e vendita degli alimenti doveva pensare a sanificare e rendere salubre la sua attività. Invece il gestore ha continuato a vendere come se niente fosse.

Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday

Martedì sera, durante i controlli del territorio, la questura è tornata sul posto osservando i movimenti sospetti fuori dal market e nel frattempo segnalazioni di cittadini "attenti" avevano allertato la centrale della polizia locale, che poco dopo è arrivata in via Rizzardi. Il provvedimento è scattato di conseguenza: dopo la sospensione i vigili hanno imposto la chiusura del Mem Market, che ora a saracinesca bloccata dovrà osservare le regole per tornare a lavorare. Il titolare è stato denunciato.

Venerdì le condizioni igieniche della piccola bottega di cibo etnico erano risultate talmente carenti che questura e Ussl 3 lo avevano sospeso in attesa che il titolare si mettesse in pari con le regole per la salute e la sicurezza. Il cibo non presentava problemi di tracciabilità in questo caso: è stata la scarsa pulizia a portare all'estremo provvedimento. Un mese fa, in via Monte Nero, sempre durante i controlli dell'Alto impatto, un altro market di cittadini africani è stato chiuso con il sequestro di 200 chili di alimenti non tracciabili e una multa di 4.500 euro. Mentre il 9 marzo all'osteria "Pecora nera" in via Trieste a Marghera i poliziotti dell'amministrativa hanno sequestrato 150 chili di alimenti non sicuri (Foto sotto: Alto impatto a Mestre).