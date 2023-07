Il questore sospende per 7 giorni l'attività del Muretto a Jesolo

Venerdì 14 luglio le pattuglie della polizia si sono presentate davanti al Muretto, storica discoteca di Jesolo, per notificare la sospensione dell'attività del locale per una durata di sette giorni. A firmare il provvedimento cautelare è stato il questore di Venezia, Maurizio Masciopinto, in conseguenza ad una zuffa avvenuta la mattina del 3 luglio tra un gruppo di giovani avventori e gli addetti alla sicurezza. In seguito all'episodio, tre dei clienti erano dovuti ricorrere alle cure sanitarie.

Gli accertamenti effettuati dalla polizia del commissariato locale, come comunicato dalla stessa questura, hanno permesso di appurare che alcuni dei buttafuori non erano iscritti nell’elenco prefettizio obbligatorio, oltre al fatto che nessuno di loro avrebbe richiesto l’intervento delle forze dell’ordine (come invece prevede la normativa in tema di tutela dell’incolumità e della sicurezza pubblica).

Provvedimento analogo - ma per la durata di giorni quindici - è stato notificato, sempre venerdì mattina, ad un bar del centro di Mestre, il "10mila" in Riviera XX Settembre. In questo caso a far scattare i controlli sono state le segnalazioni dei residenti. In particolare, gli accertamenti delle forze di polizia hanno riscontrato come il locale «fosse divenuto luogo di abituale frequentazione di soggetti pregiudicati, senza fissa dimora, nonché punto di riferimento per gli assuntori di stupefacenti». Gli agenti, nel corso dell’operazione svolta in collaborazione con i carabinieri e la polizia locale, hanno controllato i clienti e fermato alcuni di loro con precedenti in materia di spaccio.