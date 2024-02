L'ex Coin di Venezia si riaccende: arriva Ovs

La riapertura non è ancora stata annunciata ufficialmente, ma i lavori sarebbero cominciati in questi giorni. Dopo quasi 6 anni di chiusura si riaccende a Venezia il punto vendita che era stato di Coin Excelsior, localizzato in posizione strategica a pochi passi da Rialto, in un punto dove transitano migliaia di persone ogni giorno. A prenderlo in affitto è la catena di abbigliamento Ovs, che nelle prossime settimane dovrebbe annunciare la novità attraverso una campagna promozionale. Nel frattempo ha stipulato il contratto di affitto con la proprietà, avviando le operazioni preliminari alla riapertura.

Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday

La notizia della chiusura nel 2018, dopo decenni di attività, aveva avuto una certa risonanza. Coin, brand storico veneziano, aveva abbandonato il palazzo anche a causa dei costi dell'affitto diventati insostenibili. Così un negozio centralissimo della città - affacciato sul ponte de l'Ogio, adiacente al Fondaco dei Tedeschi - era stato lasciato alla desolazione, le vetrine e le finestre oscurate con pannelli. Di mezzo c'è stata la pandemia, che sicuramente ha contribuito a frenare le iniziative imprenditoriali.

All'epoca, come detto, Coin aveva indicato nell'aumento del canone la motivazione del proprio ritiro: «Prendiamo atto - scrisse la società nel febbraio del 2018 - che non ci sono le condizioni per una prosecuzione della trattativa», a fronte «della richiesta di aumentare il canone di circa cinque volte» e «nonostante i ripetuti tentativi di raggiungere un’intesa» con la proprietà. Con le relative conseguenze per i 90 dipendenti che erano impiegati nel punto vendita.