Ponte sul Livenza, collaudo statico: chiuso tratto della Triestina tra lunedì e martedì

Conclusi i lavori di manutenzione, Anas ha programmato il collaudo statico del nuovo impalcato del ponte sul fiume Livenza, tra i comuni di San Stino di Livenza e Torre di Mosto, lungo la strada statale 14 “della Venezia Giulia” che per consentire le operazioni sarà chiusa temporaneamente al traffico, in prossimità del ponte, per un tratto di 300 metri nella fascia oraria compresa tra le 22 di lunedì 6 novembre e le 6 del mattino successivo, martedì 7 novembre.

Il traffico sarà deviato sulla viabilità alternativa, costituita dalle strade provinciali 54 e 67, come da indicazioni in loco. In orario diurno permane la possibilità di passare mediante senso unico alternato e, entro la fine della prossima settimana si procederà alla riapertura al traffico del ponte ripristinando il doppio senso di circolazione. Il ponte, costituito da 4 campate e realizzato nel 1963, è oggetto di un intervento di manutenzione che vede un investimento di 2,5 milioni di euro.