Arrestato e processato dopo aver minacciato i clienti di un bar con un coltello

La chiamata alle forze dell'ordine è partita dal bar Bounty del Lido di Venezia, dove, nella serata di venerdì scorso, un uomo con un coltello in mano stava minacciando le persone presenti. Una volante della questura è intervenuta sul posto per bloccare l'uomo, che però non ha mostrato la minima intenzione di collaborare: si è rifiutato di inginocchiarsi e mostrare le mani, e avrebbe invece inveito contro i poliziotti.

Vista la sua resistenza gli agenti lo hanno ammanettato. Lui avrebbe continuato comunque nel suo comportamento violento, dimenandosi, sferrando calci e cercando di colpirli. Non si è calmato neanche durante il tragitto in navigazione verso la questura, tanto che i poliziotti, per tutelare la propria incolumità, hanno deciso di usare contro di lui lo spray al peperoncino. Agli uffici di polizia, l'esagitato è stato identificato: già noto ai database delle forze dell'ordine, aveva precedenti per reati contro il patrimonio, contro la pubblica amministrazione e per spaccio di droga. È stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, poi trattenuto nelle camere di sicurezza fino al processo per direttissima, al termine del quale gli è stato applicato il divieto di dimora.

Un altro arresto risale al pomeriggio del giorno precedente, 26 ottobre, per il furto di un'imbarcazione avvenuto nei pressi del ponte dei Zogatoli a Venezia. A segnalare il fatto sono stati dei gondolieri. All'arrivo della volante lagunare, il presunto ladro non si era allontanato di molto: a bordo di una barca di tipo "zatterino" con motore spento, stava percorrendo il rio alla deriva. I poliziotti lo hanno raggiunto a piedi, camminando lungo le calli adiacenti al canale fino a intercettare la barca. A quel punto sono saliti a bordo e hanno arrestato l'uomo.

Identificato negli uffici della questura, il ladro è risultato essere un egiziano già gravato da precedenti per reati contro il patrimonio e contro la pubblica amministrazione. Al processo per direttissima gli è stata applicata la misura dell’obbligo di firma.