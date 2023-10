A febbraio i cantieri dell'ultimo tratto di pista ciclopedonale tra Noventa e San Donà

La Città metropolitana approva il progetto di completamento del percorso ciclopedonale lungo la strada provinciale 83, nel comune di Noventa di Piave, per un importo di 820mila euro. Si tratta di un tratto di 900 metri che si colloca sul lato ovest di via Roma, collegando il centro di Noventa con il tratto ciclabile già esistente lungo la stessa provinciale in comune di San Donà. L’avvio dei cantieri è previsto per il mese di febbraio 2024 e l’opera verrà realizzata in circa 100 giorni di lavoro.

Il sindaco metropolitano Luigi Brugnaro ha firmato il decreto del progetto esecutivo e degli schemi di convenzione tra la Città metropolitana, il Comune di Noventa e Veritas. «Grazie a questo intervento - commenta Brugnaro - favoriremo il collegamento ciclopedonale tra due comuni importanti del Veneto orientale, oltre ad ampliare le rete metropolitana. La mobilità sostenibile resta un tema al centro degli obiettivi del piano strategico dell'ente, e le sinergie con i Comuni ci consentono di rendere sempre più ampia e fruibile l’area metropolitana anche con sistemi di trasporto a zero impatto ambientale».

La pista avrà una larghezza di 2,60 metri, con doppio senso di circolazione; sarà pavimentata in conglomerato bituminoso e, a protezione dei ciclisti e dei pedoni dalla carreggiata stradale, è prevista un'aiuola in acciottolato. Verranno, inoltre, riviste le fermate del trasporto pubblico Atvo, mentre per la futura linea dell’illuminazione pubblica saranno posizionati cavidotti e plinti di sostegno dei punti luce. L’intervento prevede anche la riqualificazione della rete idrica con finanziamento a carico di Veritas nel tratto compreso tra la via Visentin e via Gondulmera, e verrà realizzata la nuova pavimentazione della strada provinciale nel tratto dalla strada comunale via Guaiane fino al confine con il comune di San Donà di Piave. Quota parte di queste asfaltature saranno a carico del gestore della rete del gas, a seguito dell’intervento di riqualificazione della linea realizzato lo scorso anno.

L’importo totale dell’operazione è di 820mila euro, dei quali 480mila a carico della Città metropolitana, 100mila a carico del Comune di Noventa e 240mila a carico di Veritas.