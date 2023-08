Velocità e moto ondoso, multe nei canali di Venezia

La polizia locale ha intensificato i controlli nei canali di Venezia in occasione del Ferragosto: tra l'11 ed il 13 agosto, il Servizio sicurezza della navigazione ha messo in campo 22 pattuglie con 11 postazioni telelaser per monitorare la velocità nelle aree più trafficate, in particolare bacino di San Marco, ferrovia, Santa Chiara, Ca' Foscari, Rialto, rio di Noale e rio Novo. In totale gli agenti hanno riscontrato 25 violazioni amministrative, 5 delle quali per superamento dei limiti di velocità.

Durante l'attività, che ha coinvolto anche le pattuglie a piedi, sono stati sottoposti a verifica 42 motoscafi adibiti a trasporto persone, due dei quali multati ai sensi della legge regionale; inoltre, su 32 unità da diporto controllate, 18 sono risultate irregolari nella tenuta della documentazione di bordo ed nel rispetto della Ztl del centro storico. La polizia locale è stata impegnata anche nei rilievi dopo l'incidente nautico avvenuto nella tarda serata di sabato in Canal Grande, all'altezza degli imbarcaderi di Rialto, dove un barchino con 6 persone a bordo, guidato da un giovane già noto agli uffici, si è capovolto ed è affondato.

Nella giornata di Ferragosto, il sindaco Luigi Brugnaro ha diffuso un messaggio ringraziando «quanti oggi sono a lavoro per garantire l’ordine e la sicurezza pubblica: gli agenti diffusi su tutto il territorio e quelli che dalle centrali operative coordinano e gestiscono le emergenze. Nella nostra mart control room, visitata stamattina dal prefetto Michele di Bari, le 637 telecamere su tutto il territorio comunale ci consentono di controllare la città grazie all’impegno degli agenti della nostra polizia locale, impegnati h 24».