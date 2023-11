Mira, occhi dei volontari dell'Associazione nazionale dei carabinieri sul territorio

Via libera della giunta comunale di Mira alla nuova convenzione tra il Comune e l'Associazione Nazionale Carabinieri (Anc), con il 131esimo Gruppo di volontariato. Una collaborazione, presentata dal sindaco Marco Dori alla presenza del comandante della Tenenza di Mira, Marco Occhipinti, i volontari, con le loro divise d'ordinanza, potranno svolgere attività di monitoraggio e presidio del territorio, a cominciare dal controllo dei mercati settimanali, alla sorveglianza dei parchi pubblici e al supporto delle attività dell'amministrazione, al fine di segnalare alle forze dell'ordine eventuali attività illecite o prevenire episodi di vandalismo o disturbo della quiete pubblica. Le attività dei volontari saranno coordinate con il Comando della polizia locale di Mira.

«Per la nostra amministrazione - spiega Dori - si tratta di una collaborazione preziosa, con volontari qualificati che conoscono il nostro territorio e le sue dinamiche, e che sono qualificati per questa attività di monitoraggio. La loro presenza è sicuramente un valore aggiunto che molti cittadini hanno in questi anni saputo apprezzare, permettendoci di essere presenti anche nelle frazioni e nei luoghi della vita sociale. Un ringraziamento doveroso quindi ai volontari dell'Associazione Nazionale Carabinieri per aver dato ancora una volta la loro disponibilità nei confronti di Mira e della nostra amministrazione».