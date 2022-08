Ticozzi: «No ai copertoni nei canali di Venezia usati come parabordi. Inquinano»

«No ai copertoni nei canali di Venezia usati come parabordi, sono fonte di microplastiche». L'appello è del consigliere del Partito Democratico, Paolo Ticozzi. «Sebbene sembri un riciclo creativo, è negativo e inquinante e per vietarlo sto presentando degli atti che spero vengano approvati presto».

Capita, spiega Ticozzi, che questi copertoni quando vengono usati in barca si stacchino e vadano a fondo visto che non galleggiano. «I copertoni usati si classificano come rifiuti speciali e andrebbero correttamente smaltiti, tanto più che ormai ci sono aziende che riescono a riciclarli al 100%, tuttavia da anni è tollerato il loro uso improprio come parabordi per le imbarcazioni, nonostante studi scientifici abbiano dimostrato che gli pneumatici inquinino visti che il loro consumo è la fonte del 28% delle microplastiche presenti negli oceani».

Dal momento che, continua il Pd, «i regolamenti di navigazione della Città Metropolitana e del Comune di Venezia non contengono un divieto esplicito dell'uso degli pneumatici come parabordi, ho predisposto una delibera di iniziativa consiliare che è in esame, prima di iniziare l'iter nelle commissioni e poi in Consiglio, mentre per arrivare a inserire il divieto nel regolamento della Città Metropolitana, che ha competenza sulle acque della laguna, ho predisposto una mozione con cui il consiglio chiede che il rappresentante del Comune nella commissione mista per il regolamento metropolitano proponga la modifica del regolamento in tale direzione. La proposta lascerebbe dei tempi tecnici per l'adeguamento e spero venga approvata presto», conclude.