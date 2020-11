Dpcm, la sottosegretaria al ministero del Lavoro: «Coprifuoco alle 21 in tutta Italia»

Il nuovo Dpcm di Giuseppe Conte e Roberto Speranza dovrebbe arrivare oggi, lunedì 2 novembre, o più probabilmente domani e porterà con sé il coprifuoco non più alle 18 nelle zone rosse del paese ma alle 21 in tutta Italia e fino al 4 dicembre. Questa è l'ultima mediazione sul lockdown prossimo venturo tra il governo e le Regioni sulla stretta che il presidente del Consiglio intende illustrare già oggi alla Camera. E proprio stamattina è arrivata la conferma della sottosegretaria al ministero del Lavoro Francesca Puglisi in diretta su SkyTg24: «Il nuovo Dpcm prevederà un coprifuoco alle 21 su tutto il territorio nazionale».

Nuovo Dpcm: coprifuoco alle 21 e musei chiusi

Nel frattempo ieri sera, in collegamento in diretta con "Che Tempo Che Fa" su Rai 3, il ministro per i Beni e le Attività culturali e il Turismo, Dario Franceschini, ha annunciato che anche i musei, alla pari degli altri luoghi di cultura, saranno chiusi con il prossimo decreto.

Come riportato questa mattina da Today, queste dovrebbero essere le misure principali inserite nel nuovo Dpcm