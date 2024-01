Controlli nei mezzi Actv, 74mila passeggeri multati in un anno

Nel corso del 2023 sono state 74mila le multe elevate ai passeggeri non in regola a bordo dei mezzi Actv del trasporto pubblico, su un totale di 3 milioni e mezzo di utenti controllati: un'attività svolta non solo dai verificatori ma anche da marinai, autisti in apprendistato e guardie giurate incaricate per la mansione. Di queste multe, 22mila sono state pagate subito, altrettante entro 60 giorni. Il tasso medio di irregolarità (ovvero l'incidenza dei passeggeri non in regola rispetto a quelli controllati) è del 3,3%: i valori maggiori si raggiungono nell'ambito extraurbano, i più bassi nella navigazione. Il 68% dei verbali viene emesso per mancanza di titolo, il 21% per titolo non convalidato, il 7% per abbonamento dimenticato e il 4% per altre motivazioni.

Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday

Sono i dati salienti divulgati da Avm/Actv, che gestisce la maggior parte della rete del trasporto pubblico locale a Venezia e provincia. Proprio sul tema delle attività di accertamento, negli ultimi mesi è stata sollevata la necessità di mettere in campo più forze dedicate. L'organico non è sufficiente e il carico di lavoro è in aumento: ciascun agente nel 2023 ha controllato circa 28mila passeggeri, il 25% in più rispetto al 2019, ed elevato una media di mille sanzioni. Per questo, due giorni fa il consiglio regionale ha approvato una modifica alla legge sul trasporto pubblico, dando una risposta alle richieste delle aziende di allargare la rete del personale addetto a svolgere questa mansione: potranno occuparsene anche i dipendenti delle società che partecipano alla proprietà degli affidatari dei servizi.

Il settore verifica di Avm, inoltre, non si limita alla parte trasporto pubblico, pur preponderante: si occupa anche della Ztl bus e dei parcheggi su strisce blu: sono 85mila i pass Ztl emessi nel 2023, suddivisi tra acquisti on site al check point petroli (27%), online (40%, in forte crescita nel periodo post pandemico, anche per effetto dell’installazione delle telecamere) e a carnet (clienti abituali, 33%). Le sanzioni in questa categoria sono state 1.200 tramite l’occhio elettronico posizionato al termine del Ponte della Libertà, 1.300 emesse dagli operatori sul campo per difformità tra la tipologia acquistata e i passeggeri trasportati. Oltre 48mila, infine, le sanzioni emesse a favore del Comune di Venezia dai 14 ausiliari della sosta su 1 milione di veicoli controllati nel 2023, anche grazie all’innovazione legata allo smart parking e all'utilizzo dell'app (che ha raggiunto il 30% di quota di mercato) sulle soste attivate dai conducenti.

«Il 2024 - fanno sapere da Avm - si apre nel solco dell’innovazione e della riorganizzazione: verrà progressivamente integrata l’attività di verifica sul territorio con un comparto unico di controlli territoriali, mentre il lavoro degli operatori verrà coadiuvato da strumenti digitali integrati con le banche dati della pubblica amministrazione».