Scoperta una maxi discarica abusiva: sequestrati 6mila chili di rifiuti

Seimila chili di rifiuti pericolosi, tra cui lastre di amianto. È quanto hanno trovato i finanzieri della sezione operativa navale di Chioggia nei giorni scorsi nella località di Ca' Lino.

I militari, mentre sorvolavano l'area in elicottero, hanno scoperto una maxi discarica abusiva, dell'estesione di 1.600 metri quadri, all’interno di un terreno agricolo, in prossimità dell’argine del fiume Bacchiglione. Tutti i rifiuti sono stati sequestrati e il responsabile dell'area è stato denunciato. I rifiuti, di cui non si conosce la provenienza, saranno avviati a regolare smaltimento a spese della ditta proprietaria del terreno che ha l’obbligo del ripristino dello stato dei luoghi.

Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday