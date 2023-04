Emilio, la barca a impatto zero a servizio dei punti vendita Coop

Si chiama Emilio ed è la prima imbarcazione a impatto zero per il trasporto delle merci della grande distribuzione nella laguna di Venezia. Realizzata da S.ca Snc Trasporti Marittimi Veneziani, in collaborazione con Coop Alleanza 3.0, è stata inaugurata oggi, mercoledì 19 aprile, nei pressi del punto vendita di Piazzale Roma.

Autoricaricabile e in grado di espletare tutte le funzioni di carico, trasporto e scarico merci nei negozi Coop serviti, la nuova imbarcazione è dotata di una batteria che può contare su tre ore di autonomia durante le quali assicura zero emissioni. Grazie al motore elettrico, infatti, è in grado di abbattere sia i consumi sia le emissioni di anidride carbonica, permettendo di risparmiare circa 39 tonnellate l’anno di CO 2 .

«Coop Alleanza 3.0. è il primo player della grande distribuzione presente in laguna a introdurre, attraverso Emilio, modalità di trasporto merci a emissioni zero in un contesto ambientale particolarmente fragile - ha commentato il vicepresidente, Edy Gambetti -. Siamo orgogliosi di questo primato. L'imbarcazione rappresenta un investimento grazie al quale ci sentiamo ancora più vicini ai nostri soci e con cui rinnoviamo il nostro impegno per l’ambiente».

«È bello vedere l'attenzione che le attività produttive dedicano alla cittadinanza - ha dichiarato l'assessore al Commercio, Sebastiano Costalonga -, fornendo servizi essenziali ma rivolgendo comunque un occhio di riguardo alla sostenibilità di tutto il processo, nel rispetto di una città fragile come è Venezia».