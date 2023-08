Escursionista di Mestre perde la traccia in montagna: recuperato con verricello di 25 metri

Si trovava in una posizione estremamente precaria, alcune decine di metri sotto il Rifugio Son Forca di Cortina d'Ampezzo (Belluno). Un 60enne di Mestre è stato recuperato giovedì con un verricello di 25 metri, calato dall'elicottero Falco 2, e affidato ad un soccorritore che si trovava casualmente in rifugio, per riportarlo a valle.

L'uomo era partito dal rifugio verso Forcella Staunies. Lungo il percorso però si era allontanato dalla traccia, salendo e avvicinandosi alla parte rocciosa, fino a che non era più stato in grado di muoversi e nemmeno di prendere il cellulare per chiedere aiuto.

Nel frattempo, alcuni escursionisti polacchi, che lo avevano visto in difficoltà, erano riusciti a calargli un cordino e materiale da ferrata per tentare di assicurarsi a qualche spuntone di roccia, in attesa dei soccorsi.