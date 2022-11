Fanno esplodere il bancomat dell'Intesa Sanpaolo

Hanno fatto saltare il bancomat con l'esplosivo nel cuore della notte, provocando un botto che ha risvegliato la città intera. È successo tra venerdì e sabato a Fossò, nella filiale dell'Intesa Sanpaolo di via Provinciale sud verso le 3. Se il colpo sia stato messo in atto da due o più persone lo stanno verificando i carabinieri che sabato mattina ancora lavoravano sul posto alla ricostruzione del furto tramite telecamere e rilievi.

Esigua, in base alle prime verifiche, la somma portata via dalla cassa del bancomat, si parla di qualche migliaio di euro. Ingenti invece i danni causati allo sportello ma anche alla vetrata della filiale della Cassa di Risparmio, Intesa Sanpaolo, e all'immobile che ha riportato vari danni. Molto più importanti le conseguenze insomma del bottino in sé sembrerebbe, visto che probabilmente le banche non caricano più di tanto gli sportelli automatici durante il fine settimana, lasciando il necessario disponibile a coprire un certo numero di prelievi e operazioni durante la chiusura degli uffici. Il modus operandi con l'esplosivo, i danni sproporzionati al colpo non farebbero al momento pensare a un gruppo organizzato.