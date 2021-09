Acqua granda 2019, documenti falsi per ottenere i contributi: 13 denunciati

La guardia di finanza di Venezia ha denunciato 13 persone che avrebbero ottenuto 230 mila euro di contributi erogati per l’acqua alta del novembre 2019 presentando documentazione falsa.

Le verifiche hanno permesso di scoprire che 12 operatori economici di origine cinese, titolari di altrettanti esercizi del centro storico, avevano presentato, per dimostrare il danno subito, fatture emesse da 5 aziende con sede in Veneto, Toscana, Puglia e Lombardia, anch’esse intestate a enti di nazionalità cinese: queste aziende erano in realtà imprese di comodo, non realmente operanti ma utilizzate per l’emissione di fatture false.

Una di esse, pur avendo emesso fatture con data successiva all'acqua granda, era formalmente già cessata da gennaio 2019. In altri casi alcuni dei beneficiari, titolari di aziende scollegate tra loro, hanno allegato foto identiche a diverse richieste. Le 13 persone sono accusate dei reati di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti.

L’operazione è scaturita dall'intesa stipulata il 13 dicembre 2019 tra la protezione civile e la guardia di finanza, in collaborazione con il Comune di Venezia che ha messo a disposizione il database dei percettori.