Da Roma l'ok ai finanziamenti per lo stadio Allende di Spinea

Spinea incassa l'esito positivo nella gara per accedere al fondo governativo "sport e periferie" e si aggiudica 740mila euro per sistemare l’impianto di atletica dello stadio comunale Allende. Lo annuncia l’ex assessore allo sport, Elia Bettin (FdI), che accoglie con «gran soddisfazione» la notizia arrivata dal ministero dello sport. «Le turbolenze politiche che hanno portato al commissariamento del Comune fortunatamente non hanno influito sull'esito della gara - commenta Bettin - e un ringraziamento personale a nome della cittadinanza va al senatore Raffaele Speranzon, che non ha mai fatto mancare la sua attenzione al nostro territorio».

Il progetto presentato al ministero dalla ex giunta Vesnaver prevede interventi per complessivi 880mila euro, dei quali 740mila coperti da risorse ministeriali e i restati 140mila con fondi comunali. Ora tocca al bando di gara e, se non ci saranno imprevisti, i lavori potrebbero partire entro l’autunno. Il progetto permetterà a Spinea di avere un centro sportivo d’eccellenza, dove si potranno praticare tutte le discipline dell’atletica leggera (inclusa quella paralimpica), attività sportive legate alla salute e al fitness, calcio a 11, il calcio a 11 per sordi e calcio paralimpico e sperimentale; il tutto omologato dal Coni e dal Cip, il Comitato italiano paralimpico.

«Grazie al lavoro di squadra siamo arrivati a raggiungere questo obiettivo - commenta il senatore Speranzon, vice capogruppo di Fratelli d'Italia a Palazzo Madama -. Lo dico con personale soddisfazione: per la comunità di Spinea arrivare a questo risultato è importantissimo. Lo sport è salute ma anche prevenzione e una barriera alle devianze minorili, tema attualissimo. Grazie ad una nuova e moderna struttura sportiva a breve molti ragazzi avranno un’alternativa sana e formativa alla strada, mentre la collettività tutta potrà beneficiare delle nuove potenzialità di questa rimodernata struttura».

Per Tania Busetto, vicepresidente del Calcio Spinea, società che ha in convenzione la gestione dello stadio, è «una notizia entusiasmante». «Attualmente - spiega - l’impianto presenta vari punti di degrado; radici affioranti che rendono pericolosa la corsa in pista, alberi pericolanti, impianto di irrigazione non funzionante e tanti altri problemi, che a lavori ultimati non ci saranno più. Ora lo stadio Allende, protagonista della vita calcistica di Spinea, diventerà non solo un nuovo polo sportivo, ma un luogo modernissimo e dalla preziosa utilità sportiva e sociale, dove i ragazzi potranno scoprire i loro talenti e magari chissà, partire da qui per diventare campioni».