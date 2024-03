Incendio alla Maga Foodlab: squadre da tre province per abbassare le fiamme

Dopo le 18 di oggi, lunedì, diverse squadre dei vigili del fuoco sono intervenute per domare le fiamme divampate alla Maga Foodlab di Salzano, in via dell’Artigianato. Trenta operatori arrivati da Mestre, Treviso e Padova con quattro autopompe, tre autobotti, un’autocisterna e due autoscale hanno lavorato ore per domare l'incendio in modo da abbassare la densa nube di fumo scuro che si era sollevata dal capannone di prodotti di gastronomia, visibile a molta distanza. Tanti, preoccupati per l'entità del rogo hanno chiamato la centrale temendo ci fosse qualche coinvolto, mentre il personale avevano tutti lasciato il locale. Ora ci sono indagini per capire l'innesco in un'azienda dove i materiali dell'imballo, i cartoni e le plastiche alimentano facilmente il fuoco.

Preoccupazione anche per le esalazioni: non sembra siano state rilevate criticità per la qualità dell'aria grazie al rapido intervento di spegnimento. Due ore dopo, verso le 20, gli operatori con i vari mezzi erano riusciti a circoscrivere e abbassare il rogo anche se l’incendio non era ancora del tutto domato. Sul posto è arrivato anche il sindaco di Salzano, Luciano Betteto, che ha compiuto un sopralluogo e si è interessato di capire, esclusa la presenza di persone, l'entità e l'origine delle fiamme.