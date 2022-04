Temporali e grandine nel Veneziano

Le previsioni avevano avvertito. La giornata sarebbe cominciata con il sole ma, già nel primo pomeriggio, si sarebbe avvicinato il cattivo tempo. E, infatti, intorno alle 14.30 sono cominciate le piogge in diverse zone della provincia di Venezia. In alcuni comuni è arrivata anche la grandine.

In particolare, nelle zone della terraferma, tra il Miranese. Noale e anche nel Veneto orientale. Sono state diverse le segnalazioni ai vigili del fuoco, soprattutto a causa del vento, ma non sarebbero stati registrati danni. Stando alle previsioni, il maltempo durerà per tutta la giornata, per poi lasciare spazio a una giornata più soleggiata domenica.