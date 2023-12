Colpo in casa a Spinea, portati via soldi, oro e oggetti preziosi

Una zona di villette, case basse e palazzine: così è viale Viareggio a Spinea. Impossibile non vedere le macchine dei carabinieri accostate per ore davanti alle abitazioni vicino al campo da calcio, e i militari dentro a un cancello a fare sopralluoghi e verifiche. È andata così giovedì pomeriggio, prima delle 17, quando ancora c'era luce. Alcuni sconosciuti sarebbero riusciti a entrare in una casa e a portare via decine di migliaia di euro fra contanti, oro e oggetti preziosi. Facile non ci fosse nessuno in quel momento nell'immobile e che i ladri si siano introdotti in realtà anche molto prima nel cortiletto dove affacciano le abitazioni. Di sicuro avevano un obbiettivo preciso: facile pensare che siano andati a colpo sicuro.

Non avrebbero infatti visitato altre case ieri nel vicinato, stando alle testimonianze. Insomma sapevano cosa cercavano e dove trovarlo. Probabilmente un colpo preparato e realizzato su misura quello di ieri, che nel vicinato ha seminato stupore e sbigottimento, oltre all'allarme con la richiesta d'intervento delle forze dell'ordine. C'è chi parla in realtà di un caso tutt'altro che isolato, visto il periodo e la tendenza dei furti nelle case ad aumentare non appena con l'autunno si riducono le ore di luce. Altri furti sarebbero accaduti proprio in questo periodo anche nelle vicinanze di viale Viareggio, dicono i testimoni. E quello di ieri, che sembra grosso, è forse uno degli episodi su cui l'Arma veneziana, con i militari della stazione di Spinea, stanno indagando.