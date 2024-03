Incendio in casa a Sottomarina, tre morti

Padre e madre di 63 e 58 anni e il figlio 27enne hanno perso la vita nella notte a Chioggia in un incendio che ha coinvolto la loro abitazione. Le vittime sono Gianni Boscolo Scarmanati, la moglie Luisella Veronese e il figlio Davide, famiglia conosciuta nella zona che gestiva i Bagni Smeraldo a Ca' Lino. I vigili del fuoco sono intervenuti in forze sul posto, in via Roma 1443, circa mezz'ora dopo la mezzanotte. Il rogo si è sviluppato al piano terra della palazzina, composta da tre piani.

A lanciare l'allarme sono stati alcuni giovani, che hanno visto le fiamme uscire dall'edificio. Avrebbero anche tentato, con l'aiuto di una scala, di mettere in salvo le persone che si trovavano all'interno. Nel frattempo sono arrivati i pompieri con squadre da Chioggia, Cavarzere e Mestre, con 7 automezzi antincendio e 18 operatori, coordinati dal funzionario di guardia. Hanno spento le fiamme, che hanno interessato solo un locale del piano terra, mentre il fumo si è incanalato nel vano scala, saturando tutta l’abitazione.

I vigili del fuoco, entrati con gli autorespiratori, hanno trovato al secondo piano le persone già prive di vita, come poi accertato dai sanitari del Suem. È probabile che il fumo li abbia sorpresi nel sonno. Le fiamme sono state completamente spente e l’immobile, dopo la bonifica, messo sotto sequestro dai vigili del fuoco. Le operazioni di soccorso sono terminate poco prima dell’alba.

Ora starà alle indagini delle forze dell'ordine e degli specialisti dei vigili del fuoco stabilire le cause del dramma, in particolare che cosa abbia originato le fiamme. «Una tragedia - commenta il sindaco di Chioggia, Mauro Armelao - siamo vicini ai familiari e ci stringiamo a loro per la grave perdita». Non è stato coinvolto il secondo figlio della coppia, che vive altrove.