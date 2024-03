«La signora chiedeva aiuto dalla finestra, non c'è stato niente da fare»

Luisella Veronese si sarebbe sporta dalla finestra al piano superiore, in un tentativo disperato di chiedere aiuto. Il piano terra dell'abitazione, in via Roma a Sottomarina, era già invaso dalle fiamme, e il fumo stava riempiendo rapidamente tutta la casa. Per la famiglia era impossibile, a quel punto, scendere al piano di sotto. Così come era impossibile, per le persone all'esterno, entrare nella palazzina. C'era il rischio di restare soffocati. Qualcuno ci avrebbe provato, utilizzando una scala per arrivare alle finestre, senza riuscirci. Il punto da raggiungere era troppo in alto.

In breve tempo le tre persone all'interno - Gianni Boscolo Scarmanati, 63 anni, la moglie Luisella Veronese, 58, e il figlio Davide, 27 - hanno inalato una quantità letale di monossido di carbonio, che li ha portati alla morte. La tragedia si è consumata tra mezzanotte e l'una, nella notte tra sabato 23 e domenica 24 marzo. I vigili del fuoco sono accorsi in forze, riuscendo a spegnere l'incendio, ma ormai non c'era più nulla da fare. Entrati nell'abitazione, hanno trovato i tre corpi senza vita.

Ora l'edificio è sotto sequestro, con il nastro segnaletico collocato sulla facciata principale. Gli amici hanno lasciato mazzi di fiori alle porte, mentre sono in corso gli accertamenti per capire che cosa abbia originato le fiamme: forse un corto circuito, ma starà alle indagini chiarirlo con certezza. Gli ambienti al piano terra sono andati completamenti distrutti. I residenti erano di sopra, nelle loro stanze, e probabilmente l'incendio li ha colti di sorpresa mentre dormivano. Non è stato coinvolto il secondo figlio della coppia, che vive altrove.

La famiglia Boscolo Scarmanati è nota a Chioggia, dove gestisce un campeggio nella località di Isola Verde. Ne ha parlato il sindaco Mauro Armelao, arrivato sul posto domenica mattina: «È una immane tragedia che colpisce la nostra comunità - commenta -. Vedremo cosa diranno i vigili del fuoco, quali sono state le cause che hanno scatenato questo incendio che ha distrutto una famiglia: una famiglia molto conosciuta, di lavoratori, impegnati con il papà nel mondo dell'agricoltura e con il figlio nel mondo del turismo, e che ha creato posti di lavoro per la città. Ho parlato con i ragazzi che hanno tentato di salvare la signora, che aveva chiesto aiuto dalla finestra dell'ultimo piano, ma non c'è stato niente da fare». L'amministrazione comunale, ha fatto sapere il sindaco, proclamerà il lutto cittadino.