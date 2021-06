Proseguono le indagini sul 22enne morto al Bauer: ora l'autopsia e i test tossicologici

Sono in corso gli accertamenti sulla morte del 22enne slovacco trovato martedì mattina dopo essere precipitato dall'ultimo piano dell'hotel Bauer, a Venezia. Gli investigatori della squadra mobile e gli specialisti della polizia scientifica ieri hanno passato la giornata a ispezionare le stanze e gli spazi esterni dell'albergo, oltre a sentire i due amici che erano con lui. Altri elementi utili potrebbero emergere dall'autopsia, che sarà eseguita nelle prossime ore, e dai risultati dei test tossicologici.

Per ora le indagini si stanno concentrando sull'ipotesi di un episodio accidentale, una tragica fatalità che non avrebbe responsabili. I tre ragazzi erano in vacanza per qualche giorno a Venezia, alloggiavano al Bauer e probabilmente durante la serata precedente avevano bevuto. Poi erano andati a letto. A un certo punto, secondo la ricostruzione fatta dalla polizia, il 22enne avrebbe lasciato la camera. Era in abbigliamento da notte, boxer e una maglietta. Avrebbe percorso un tratto di corridoio e sarebbe uscito in corrispondenza di un balconcino, accanto alla scala antincendio che dà su un cortile interno. Da lì, sporgendosi, sarebbe caduto in basso.

Solo la mattina successiva la tragedia è stata scoperta. Il personale dell'albergo ha trovato il corpo a terra e avvertito le forze dell'ordine e i soccorsi, che però non hanno potuto fare nulla. Il ragazzo, probabilmente, era morto da diverse ore. La proprietà del Bauer, uno degli hotel più noti e rinomati di Venezia, non ha rilasciato dichiarazioni sull'episodio.