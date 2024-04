L'annuncio di Brugnaro: «Iniziati i lavori del Bosco dello sport»

Una foto e un breve commento del sindaco Luigi Brugnaro annunciano l'avvio dei lavori del Bosco dello sport, l'area a Tessera nel quale sorgeranno il nuovo stadio del Venezia e un'arena per sport e concerti. La partenza dei cantieri era stata sancita a dicembre 2023 con quattro delibere comunali che riguardano rispettivamente la viabilità, le opere di urbanizzazione, il verde e l'arena. Ora i camion e le ruspe si sono messi al lavoro: «Una grande soddisfazione», scrive Brugnaro, sottolineando l'importanza di un momento simbolico che dà il via a un'operazione importantissima per la città.

Il primo capitolo approvato dall'amministrazione, come detto, riguarda il progetto definitivo della nuova viabilità Tessera - aeroporto: l'appalto prevede un collegamento tra la statale 14 (nel tratto di via Orlanda, presso la rotatoria dell’aeroporto) e la bretella del raccordo autostradale Marco Polo. Il nuovo sistema viario, di 6,5 chilometri di lunghezza, è pensato proprio per garantire l'accessibilità al Bosco dello sport evitando interferenze con le viabilità locali. È previsto, inoltre, un sovrappasso pedonale tra la futura stazione ferroviaria e l'area esterna allo stadio, in modo da favorire gli arrivi in treno.

Per quanto riguarda le opere di urbanizzazione, il progetto prevede parcheggi, opere di gestione delle acque meteoriche, opere idriche, impianti di trattamento e altri impianti di vario genere. Particolarmente rilevante sarà l'intervento riguardante il paesaggio, che definisce una sorta di "corona verde" composta da 100mila alberi. Inoltre, piste ciclabili lungo la nuova viabilità attraverso le aree boscate.

Infine, gli impianti sportivi veri e propri: l'arena sarà una struttura polifunzionale, utilizzabile sia per eventi sportivi sia per spettacoli dal vivo e concerti, con una capienza di 10mila persone; per quanto riguarda lo stadio, è di pochi giorni fa la notizia dell'aggiudicazione della costruzione da parte del gruppo di imprese formato da Bordignon, Fincantieri e Ranzato. Sarà l'opera principale del Bosco dello sport, con 16mila posti a sedere. L'obiettivo è concludere i lavori nel 2026.