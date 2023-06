Nasce a Venezia l'Accademia del mare e della logistica

È nata la prima Accademia del mare e della logistica in Italia, frutto dell'acquisizione, da parte dell’Its Marco Polo, dello storico Consorzio di formazione del personale marittimo VeMarS (Venice maritime school), con sede a Santa Marta. Con l'operazione l'istituto integra nella propria offerta la formazione qualificata per il mondo mare, terra e logistica: una delle prime realtà in grado di "costruire" una figura molto ricercata dal mondo del lavoro. «Da una scuola di eccellenza ad alta specializzazione a un salto di qualità riconosciuto non solo dai partner ma a livello europeo, in quanto associato a Europass», commenta il presidente della fondazione Its Marco Polo, Damaso Zanardo.

All'incontro di presentazione hanno partecipato Andrea Tomaello, vicesindaco di Venezia, Elena Donazzan, assessore regionale alla cultura e all’istruzione, Leopoldo Destro, presidente di Confindustria Est, e Fulvio Lino Di Blasio, presidente dell'Autorità portuale veneziana. Secondo Di Blasio, l’Accademia si contraddistingue nel panorama formativo italiano «perché espressione di una strategia nuova, fondata sulla connessione delle politiche d'istruzione, formazione e lavoro con le politiche industriali. Daremo tutto l’apporto - aggiunge - per innovare ancora di più questi corsi e fare insieme un salto di qualità, anche creando un acceleratore di start up di altissimi profili e creando, quindi, nuova impresa».

Per Donazzan, «l’Academy ha un ruolo fondamentale nell’offerta formativa, che oggi comprende la formazione degli operatori portuali, della logistica e dei macchinisti: un’offerta che viene potenziata e ampliata per formare anche il personale marittimo, avviando una vera accademia del mare e della logistica per formare competenze sempre più richieste dal mercato. La Regione - ha aggiunto - continua a collaborare strettamente con gli Its per implementare l’offerta formativa terziaria professionalizzante. La Fondazione Its Marco Polo, nata nel 2015, ad oggi conta 281 diplomati. Auguro che i corsi aumentino ma, soprattutto, che possa crescere il numero dei diplomati».

Dal 2015, infatti, i corsi della Marco Polo sono passati da uno a 6, e alla sede di Venezia si sono aggiunte quelle di Mestre, Mirano, Treviso e Rovigo. Ad oggi l'accademia vanta un placement del 95% e un fatturato di oltre 1 milione di euro annuo. Con questo ulteriore ampliamento, commenta Destro, «si crea uno degli hub formativi logistici più importanti del Paese». Tomaello, invece, sottolinea l’importanza del contributo dell'ente formativo nello sviluppo del porto di Venezia, motore economico fondamentale per la città e per tutto il territorio.

Il polo punta, grazie alle risorse del Pnrr, ad attuare una serie di progetti riorganizzativi: l'innovazione tecnologica delle classi, l'acquisizione di 4 simulatori (conduzione di navi, treni, gru e mezzi portuali) e la realizzazione di magazzini virtuali 4.0. Zanardo sottolinea, inoltre, che «la nuova sede dovrà pensare a strutturarsi come un campus dove offrire anche l’ospitalità».