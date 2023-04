Ripristino della linea del tram, giovedì il cantiere mobile sul ponte della Libertà

I lavori sul ponte della Libertà, nel tratto danneggiato da un bus andato a fuoco venerdì scorso, proseguono con un cantiere mobile che sarà attivato da Actv nella giornata di giovedì 27 aprile. Le operazioni si svolgeranno a partire dalle ore 12, in accordo con la polizia locale e Veneto Strade, per effettuare tutte le verifiche strutturali ed impiantistiche, nonché l'intervento di ripristino per la riattivazione della linea del tram tra Favaro e Venezia. La circolazione dei veicoli è comunque garantita.

Gli interventi, coordinati dai tecnici Avm, prevedono la sostituzione di un tratto di circa 40 metri di rotaia con contestuale stesura della piattaforma in resina. Verrà inoltre sostituito il cavo di alimentazione elettrica per una porzione di 20-30 metri, con verifica degli impianti e dei sistemi. Il costo dell’operazione si aggira intorno ai 100mila euro. Nelle scorse notti, in due momenti differenti, Veneto Strade era già intervenuta per il rifacimento del manto stradale e del guardrail. L'obiettivo, se tutti i test avranno esito positivo, è di rimettere in funzione la linea del tram prima del weekend del 1° maggio.

Ad andare in fiamme era stato un autobus della società Atvo, l'azienda di trasporti del Veneto orientale. Il calore sprigionato dall'incendio aveva fuso la resina del binario, mentre le esplosioni hanno causato il danneggiamento dell'asfalto e il conseguente abbassamento del piano stradale di alcuni centimetri. Sono in corso, nel frattempo, gli accertamenti per stabilire le cause dell'incendio, avvenuto mentre il veicolo, proveniente dall'aeroporto di Treviso, si stava dirigendo a Venezia.