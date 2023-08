Funerali di Pierluca Donin, lutto cittadino a Chioggia

Si terranno domani alle 15.30, presso il duomo di Chioggia, i funerali di Pierluca Donin, presidente di Arteven, prematuramente scomparso sabato all'età di 61 anni. In concomitanza con le esequie - annuncia il sindaco Mauro Armelao -, sarà proclamato lutto cittadino.

Artista, attore, autore e regista, Donin nella sua carriera è stato in grado di valorizzare gli spettacoli dal vivo, attirando in Veneto grandi produzioni teatrali e attori di fama. Dal 2019 ricopriva anche il ruolo di presidente dell'associazione reti teatrali italiane (Arti), e recentemente si era speso in prima persona per la candidatura di Chioggia a Capitale mondiale della cultura 2024.

Nei giorni scorsi, il presidente di Arteven, Massimo Zuin, lo aveva ricordato con commozione. «Ho perso un fratello - aveva detto -. Pierluca era il punto di riferimento per chi si occupava di spettacolo dal vivo nella nostra regione, sempre dietro le quinte ma con una presenza forte. Si può dire che ha amato Arteven come una figlia adottiva e ha contribuito a portare il teatro in tantissimi centri minori e a consolidare la presenza nelle città capoluogo della nostra regione».