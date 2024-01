Raffiche di vento forte, albero sulla linea del treno a Salzano. Giù un palo della luce

Sono decine le chiamate ai vigili del fuoco venerdì per le raffiche di vento che stanno sferzando il territorio scoperchiando tegole, abbattendo rami, causando intralcio per il fogliame e parti di arbusti caduti nelle sede stradale a ostacolare il traffico. Da poco prima di mezzogiorno, lungo la linea ferroviaria Bassano-Venezia all'altezza dell’abitato di Salzano, un albero finito sulla linea aerea ha bloccato la circolazione dei treni. Palo dell'illuminazione abbattuto in Tangenziale di Mestre, disagi e inizialmente code di cinque chilometri in direzione Milano e due chilometri in direzione Trieste.

Nessuno è rimasto coinvolto ma la percorribilità è stata bloccata fino a quando i vigili del fuoco, i tecnici e Rfi non sono riusciti a rimuovere l'albero e ripristinare la linea elettrica. I pompieri da Mestre hanno lavorato assieme alle Ferrovie e sono una ventina, nella sola mattinata, gli interventi degli operatori per il vento che si sta abbattendo su tutto il territorio metropolitano. Raffiche che allontanano le precipitazioni, spazzando via nuvole e brassa pressione, portando però gelo e temperature sotto lo zero, previste già nella notte e fino alla prossima settimana.

Dalla tarda mattinata il personale tecnico e quello del servizio viabilità di Concessioni Autostradali Venete, Cav, è al lavoro sulla A57 Tangenziale di Mestre, in prossimità del Raccordo per Venezia-Porto (svincolo Carbonifera), per un intervento urgente di manutenzione per l’inclinazione di un palo portante della catenaria di illuminazione della tangenziale, piegato dal vento. La rimozione e la messa in sicurezza dell’impianto ha richiesto la chiusura di due corsie di marcia per ogni direzione: il restringimento di entrambe le carreggiate ha provocato inizialmente code di cinque chilometri in direzione Milano in diminuzione dal primo pomeriggio. Sul posto operano, insieme ai tecnici e al personale della viabilità di Cav, coordinati dal centro operativo di Mestre, anche i vigili del fuoco con autogru e autoscala e la polizia stradale di Mestre.

La centrale operativa della polizia locale e la protezione civile del Comune di Venezia comunicano che, vista la possibilità di gelate nelle ore più fredde, questa sera, venerdì 19 gennaio, alle 22 entreranno in azione i mezzi spargisale. Nel piano d'informazione Ocio che nevega, predisposto dal Comune vengono indicati alcuni consigli utili sui comportamenti per evitare rischi e disagi per la neve e il gelo.