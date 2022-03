Operazione Varuna, sequestrati 8 quintali di pesce scaduto e non tracciato

Otto quintali di pesce sequestrato, decine di controlli, 11 sanzioni per oltre 19 mila euro. È l'esito di un'operazione di polizia interregionale, in materia di tutela delle risorse ittiche, che ha visto impegnati 40 militari e 4 motovedette della guardia costiera del Veneto, sotto il coordinamento della direzione marittima di Venezia. L’operazione “Varuna”, che ha coinvolto anche la costa veneziana, ha avuto come obiettivo la verifica della detenzione e del commercio di pesce spada e tonno alalunga, sottomisura o catturati nel Mediterraneo in periodo di divieto (1 gennaio – 31 marzo), il contrasto alla pesca illegale, e il controllo del commercio di prodotti ittici lungo l’intera filiera (ingrosso, dettaglio e grande distribuzione organizzata), nel rispetto del periodo di emergenza Covid.

I militari hanno prestato attenzione anche alla verifica della regolare etichettatura delle partite di pesce, ai fini della tracciabilità in ogni fase della commercializzazione, dalla cattura-sbarco alla vendita-somministrazione al consumatore, e all’attuazione delle procedure di autocontrollo basate sui principi del sistema Haccp e del rispetto delle norme igienico-sanitarie per la sicurezza alimentare. Durante le attività è stata trovata documentazione commerciale attestante l’acquisto di svariati esemplari di pesce spada di provenienza mediterranea commercializzati in più occasioni in periodo di divieto. In tutto l'attività ha riguardato: 57 controlli, 7 ispezioni in mare a unità da diporto e unità da pesca con sistema a strascico e draga idraulica, 9 ispezioni a unità da pesca in porto e allo sbarco, 14 ispezioni al commercio al dettaglio, 6 ispezioni al commercio all’ingrosso, 7 ispezioni a mercati ittici, a 3 veicoli adibiti al trasporto ittico, 5 sequestri per un totale di 8 quintali circa di prodotto ittico, 11 sanzioni amministrative per un totale di 19.333 euro.