Tragedia a Tonezza, muore mestrino di 55 anni

Stava percorrendo la strada che porta all'ultimo parcheggio prima dell'Ossario di Tonezza del Cimone, in provincia di Vicenza, quando si sarebbe sentito male, accasciandosi al suolo. È morto così, nella giornata di domenica, il mestrino Andrea Basso, 55enne di Favaro Veneto.

La tragedia si è verificata attorno alle 10. Basso era uscito per praticare attività fisica, avviandosi di corsa lungo la strada che porta all'Ossario. All'improvviso avrebbe accusato un malore. Dei passanti lo hanno soccorso, allertando nel frattempo il 118. I tentativi di rianimalo, però, sono stati vani. Per l'uomo nessuna ripresa. All'arrivo dell'ambulanza, i sanitari non hanno potuto far altro che dichiarare il decesso.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Schio, che hanno svolto gli accertamenti del caso per ricostruire l'accaduto. Con ogni probabilità, come detto, la morte sarebbe legata a cause naturali. Basso lavorava per la Tim ed era molto conosciuto a Favaro Veneto. La comunità, già scossa per la recente perdita del piccolo Mattia, del papà Marco Antoniello e di Maria Grazia Zuin, si è stretta al dolore della famiglia.