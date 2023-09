Impegno civile e politico al servizio degli altri, morto Giuseppe Scaboro

«A nome del Comune e della Città metropolitana di Venezia, oltre che mio personale, voglio esprimere le più sentite condoglianze ai familiari e agli amici di Giuseppe Scaboro, storica figura della politica veneziana, scomparso domenica», così il sindaco Luigi Brugnaro alla notizia della morte di Scaboro, a 81 anni. Consigliere comunale a Venezia, per due mandati assessore nell’allora Provincia, Scaboro si è dedicato ai temi del lavoro, dell’agricoltura e delle attività produttive. «Una persona legata alla mia famiglia, che ho avuto modo di conoscere e apprezzare al di là delle cariche politiche, riconoscendogli la capacità di saper guardare al futuro e il grande impegno a servizio della nostra comunità, proseguito fino agli ultimi giorni - continua Brugnaro - Voglio ricordare l’attenzione costante per la realtà di Porto Marghera, dove iniziò la sua carriera professionale, politica e sindacale. Ciao Bepi».

Il dolore della Cia

«Dopo la sua ultima esperienza da amministratore pubblico, come assessore alle attività produttive e all’agricoltura della Provincia di Venezia, Giuseppe Scaboro era entrato nel mondo Cia Agricoltori Italiani con la carica di presidente regionale e provinciale di Anp, la nostra associazione pensionati - ricorda la presidente di Cia Venezia, Federica Senno -. Lui che da assessore era sempre stato uomo delle istituzioni e mai di parte, aveva trovato in Cia i valori e lo spirito nei quali si riconosceva. Per noi il suo apporto di esperienza e di conoscenza sono stati fondamentali. Era un vulcano di idee ed era instancabile». «Con lui - aggiunge Mario Quaresimin, storico dirigente Cia Venezia - l’Anp ha superato per la prima volta i 42mila iscritti in Veneto e i 13mila nel veneziano, a dimostrazione di una capacità e di un carisma che non si erano affievoliti con il tempo. Piangiamo la sua scomparsa e lo ringraziamo per aver condiviso una parte del suo percorso con noi».

La Cisl ricorda Scaboro

«Abbiamo appreso con dolore della scomparsa di Giuseppe Scaboro - commenta il segretario di Cisl Venezia, Michele Zanocco - Ci uniamo alla famiglia nel dolore e vogliamo ricordarlo nel suo grande impegno politico, civico e sociale dedicato a rappresentare i diritti dei più deboli. La sua particolare attenzione al mondo dell’economia e del lavoro, lo ha portato a essere protagonista sia all’interno del suo partito che nelle istituzioni provinciali. La Cisl di Venezia ha avuto modo di affrontare molti importanti temi del nostro territorio, trovando sempre un interlocutore attento e competente oltre che profondamente impegnato alla ricerca di soluzioni a partire dall’area industriale di Porto Marghera. Lo vogliamo ricordare come un uomo che ha dimostrato, nel corso di tutta la sua vita, la necessità e il valore dell’impegno che ognuno di noi dovrebbe mettere per sostenere civicamente il nostro territorio. Vogliamo ringraziare Giuseppe per quanto ha dato ai cittadini e ai lavoratori della provincia di Venezia».

Il cordoglio del Partito Democratico

«La scomparsa di Giuseppe Scaboro priva Venezia e il Veneto di una personalità di grande valore - argomenta il segretario regionale del Pd, Andrea Martella - Sempre impegnato nel mondo del lavoro, a fianco dei lavoratori in tanti difficili passaggi che hanno riguardato le fabbriche di Porto Marghera, di lui ricordo il grande equilibrio, la capacità di dare preziosi consigli per interpretare la realtà veneziana e non solo. Scaboro è stato una figura importante del Pci e della sinistra veneziana fin dalle lotte operaie degli anni Sessanta. Il suo impegno civile e democratico non è mai mancato anche in seguito con il Pds e con i Ds ed è stato tra i fondatori del Partito Democratico. Alla famiglia e agli amici di Giuseppe il cordoglio e la vicinanza di tutta la comunità del Pd veneto».