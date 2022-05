Presidio dei portuali dopo l'ennesima morte sul lavoro

Si cerca di fare chiarezza sulla morte di Alessandro Zabeo, 33enne morto ieri in seguito ad una caduta mentre eseguiva operazioni di scarico a bordo di una nave a Porto Marghera. E, soprattutto, si torna a insistere sul problema della sicurezza sul lavoro: è questo il tema centrale dell'incontro che si è svolto martedì mattina tra i lavoratori della Nuova Clp (compagnia lavoratori portuali), i rappresentanti dei sindacati e il presidente dell'Autorità portuale, Fulvio Lino Di Blasio.

L'ennesima morte sul lavoro è inaccettabile, al di là dalle circostanze in cui è avvenuta. Non è escluso che alla base della caduta ci sia stata una sottovalutazione del pericolo, o un errore, o anche un momento di mancamento. Ma questo, secondo i lavoratori, non può giustificare ciò che è successo: un addetto non dovrebbe mai trovarsi nelle condizioni di rischiare la vita. «Troppe volte le regole vengono calpestate per la fretta e i carichi di lavoro», è il commento di Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti. Difficile, peraltro, stabilire con certezza la dinamica dell'incidente. Zabeo in quel momento era da solo e lì non ci sono telecamere. È stato un altro operatore ad accorgersi che qualcosa non andava, notando che i carichi non venivano più sganciati.

Martedì, nel corso del presidio, i lavoratori hanno fatto presente i problemi del comparto, soprattutto la carenza di personale e le difficoltà ad avere turni di riposo adeguati. Secondo quanto riportano i colleghi, Zabeo avrebbe avuto 8 ore di pausa tra il turno precedente e quello di lunedì mattina. Otto ore, quindi, per tornare a casa, dormire, alzarsi e tornare al lavoro. Poi ci sono i dubbi sulle misure di sicurezza: perché, chiedono i colleghi, il punto in cui si trovava Zabeo non era recintato? E ancora, il tema della formazione: tra le proposte ci sarebbe quella di affiancare ai lavoratori giovani i colleghi più anziani, prossimi alla pensione e con più esperienza sul campo.

Durante l’incontro, Di Blasio e tutti i lavoratori hanno espresso cordoglio e vicinanza alla famiglia di Zabeo. «È una giornata triste anche per tutta la comunità portuale - ha detto il presidente -. Sul tema della sicurezza non si può e non si deve mai abbassare la guardia. Nei prossimi giorni incontreremo i sindacati e i rappresentanti per la sicurezza dei terminal, con l'obiettivo di individuare ulteriori percorsi e azioni in materia di formazione e organizzazione del lavoro. Azioni e percorsi che dovranno essere accompagnati da sessioni di lavoro e investimenti negli ambiti della safety & security». Di Blasio ha ricordato che il piano operativo portuale prevede già «un lavoro speciale con la commissione formazione, l’implementazione di percorsi formativi e di prevenzione, l’attività di vigilanza attraverso l'area sicurezza».