Un morto per probabile overdose e una bimba trovata positiva alla droga

Il tema del consumo di droga si ripresenta con due gravi episodi avvenuti nelle ore scorse. Un uomo di 40 anni è morto a Mestre mercoledì, molto probabilmente a causa di un'overdose. È stato trovato in casa, ormai senza vita, e sono in corso le indagini per stabilire se il decesso sia effettivamente legato al consumo di droga, anche attraverso l'autopsia che è stata disposta dal magistrato.

Un'altra vicenda risale alla notte tra mercoledì e giovedì, quando la polizia è intervenuta, sempre a Mestre, per bloccare una tossicodipendente. La donna, madre di una bambina di 9 mesi, si sarebbe calata da una finestra della sua abitazione, tenendo in mano un coltello. Gli agenti delle volanti l'hanno fermata, facendola ricoverare all'ospedale per accertamenti, assieme alla figlia. La piccola, sottoposta alle analisi mediche previste in questi casi, è risultata positiva agli stupefacenti, verosimilmente a causa di un'esposizione di qualche tipo alle sostanze consumate dalla madre.

Nel frattempo proseguono gli accertamenti relativi al decesso di uno studente 22enne veronese, trovato senza vita lunedì nell'abitazione di via Carducci, a Mestre, dove viveva assieme ad altri universitari. Anche in questo caso gli investigatori hanno individuato elementi che farebbero propendere per una morte legata all'assunzione di droga.

I due decessi, avvenuti nel giro di pochi giorni, destano preoccupazione. Per Paolo Ticozzi, consigliere comunale del Pd, «altre due sospette morti per overdose gravano nel bilancio di chi ci ha rimesso la vita usando droghe nella nostra città». Secondo il consigliere, «bisogna agire con proposte innovative: è innegabile che quanto ad oggi fa l'amministrazione non basta, anche perché di eroina non si muore se si somministra il naloxone in tempo».