Mose attivo: domani marea a 130 cm, venerdì previsto picco di 140

Il Mose è entrato in funzione nelle prime ore di mercoledì per una serie di maree molto sostenute - superiori ai 110 centimetri - che proseguiranno almeno fino alla giornata di venerdì.

Già nella serata di martedì sono entrare in funzione le paratoie in tutte le bocche di porto: poco prima delle 21, è stata registrata una punta di acqua alta di 114 centimetri sul medio mare, che non ha toccato la città. L'acqua nella laguna interna è salita infatti fino a 84 centimetri, quota non sufficiente per allagare piazza San Marco, l'area più bassa del centro storico. Alle 7.30 di oggi, la marea ha toccato una punta di 108 centimetri, registrata dalla piattaforma Ismar-Cnr.

Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday

Le previsioni per i prossimi giorni

L'ultimo bollettino del Centro maree del Comune di Venezia prevede un nuovo picco di 110 centimetri alle 21.35 di mercoledì. Giovedì, invece, l'acqua alta potrebbe toccare 130 centimetri alle 10 e 110 alle 22.15. Nuovo picco per venerdì mattina, quando sul medio mare la marea potrebbe salire fino a 140 centimetri.