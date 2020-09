Da oggi la guardia di finanza di Venezia usa una motovedetta a motore ibrido

Entra a far parte della flotta della guardia di finanza di Venezia una motovedetta ad alimentazione ibrida elettrico/diesel: la barca (V.A.I. 310), costruita dal cantiere toscano Effebi, ha dimensioni e manovrabilità adatte alla navigazione in laguna ed impiega un sistema chiamato "Blue hybrid system", che consente all’unità di passare rapidamente dalla propulsione elettrica a quella diesel in base alla velocità richiesta; se necessario, le batterie si ricaricano con la modalità generatore dello stesso motore elettrico.

La barca è stata presentata oggi, 24 settembre, alla caserma Mocenigo della Giudecca, sede della stazione navale della guardia di finanza, con la partecipazione del comandante generale Giuseppe Zafarana, del comandante interregionale del Nordest, Bruno Buratti e del comandante regionale Giovanni Mainolfi. Secondo la guardia di finanza, il mezzo «soddisfa appieno le necessità operative e dell'attività quotidiana del 117, condotta in un ambiente difficile e fragile come quello della laguna veneziana».

L’imbarcazione, viene spiegato in una nota, «è costruita con appositi accorgimenti per assorbire gli urti in caso di abbordaggio e per resistere all’azione di sfregamento ed alle sollecitazioni causate dalle bricole in legno». L’acquisizione rientra nel piano di rinnovo dei mezzi in uso alla sede di Venezia con natanti più adeguati alle esigenze di tutela dell’ecosistema lagunare. Nelle scorse settimane anche i carabinieri avevano presentato le nuove motovedette, tra cui una ibrida.