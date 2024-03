Investito in retromarcia dal camion della raccolta rifiuti, muore un anziano

Travolto dal camion di Veritas della raccolta dei rifiuti, che era in manovra in retromarcia, un uomo di 83 anni, Loredano De Bei, ha perso la vita domenica mattina a Chioggia. L'incidente è accaduto alle 7, mentre il mezzo svuotava un cassonetto posto tra la sede del Comune e il ristorante "Il fontego". Sul mezzo (uno dei più nuovi precisa la società) erano in funzione tutti i sistemi di sicurezza previsti e installati per segnalare la retromarcia.

Mentre eseguiva lentamente la manovra di avvicinamento al cassonetto in retromarcia e controllava l'operazione sulla telecamera di bordo, l'autista ha sentito un colpo e si è accorto di aver investito l'uomo, forse sbucato all'improvviso da dietro la recinzione di un cantiere che si trova in quella zona. L'autista ha bloccato il camion, è sceso e ha chiamato subito i soccorsi. La persona a terra ancora respirava, ma successivamente è morta. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Chioggia per i rilievi. Il camion è stato portato nel deposito di Veritas. Alla guida c'era uno dei più esperti autisti di Veritas. precisa la società, un operatore di oltre 50 anni con una trentina di anni di servizio.