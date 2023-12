Operatori aggrediti al pronto soccorso, 19enne a processo. Ulss 4 parte civile

Mentre era in attesa di essere visitato aveva dato in escandescenza, aggredendo due operatori del pronto soccorso. Una donna, in particolare, era stata colpita al costato e aveva riportato una frattura con prognosi di un mese.

È finito a processo un ragazzo di 19 anni, accusato di aver tenuto un comportamento violento il 30 maggio 2022 al pronto soccorso di Portogruaro. L’udienza si è svolta mercoledì 6 dicembre al tribunale di Pordenone, dove l’Ulss 4 si è costituita parte civile. Il procedimento è stato rinviato dal giudice al fine di disporre alcune verifiche in merito all’istanza di rito alternativo presentata dalla difesa dell’imputato. «L'azienda sanitaria condanna ogni forma di violenza fisica o verbale nei confronti del proprio personale – dichiara il direttore generale dell'Ulss 4, Mauro Filippi - agendo anche nelle forme istituzionalmente previste, come fatto in questo caso, a tutela dei dipendenti».