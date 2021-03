Scuole chiuse in base all'incidenza dei positivi, Zaia firma l'ordinanza

La misura era già stata annunciata ieri in conferenza stampa e sarà applicata a partire da domani nel territorio di competenza dell'Ulss 4, per quanto riguarda la provincia di Venezia. Il presidente Luca Zaia ha firmato oggi pomeriggio un'ordinanza, valida fino al 6 aprile, che regolamenta la chiusura delle scuole dalla seconda media in su in tutti i territori nei quali il Sisp (Servizio igiene e sanità pubblica) rilevi un livello di contagio superiore a quello di 250 casi ogni 100mila abitanti su base settimanale.

Come già specificato lunedì, gli istituti riceveranno un preavviso di 48 ore prima di chiudere, per organizzarsi con la didattica a distanza. Nell'ordinanza è specificato che la sospensione delle lezioni in presenza non potrà essere inferiore a 14 giorni e che, a seconda dell'evoluzione del contagio, il Sisp potrà proporre la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado.

Il testo dell'ordinanza