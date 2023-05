Chirignago, il sindaco inaugura i lavori del parco di via Oriago

Partono i lavori del nuovo parco in via Oriago, a Chirignago. A dare il simbolico avvio all'opera, nella giornata del 10 maggio, è stato il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro. Il progetto, approvato dalla giunta a dicembre scorso, interessa un’area verde di circa un ettaro e mezzo di superficie ed è stato finanziato con fondi europei Pon Metro per circa 400mila euro.

Sono previsti vari interventi: tra gli altri, il posizionamento di una recinzione lungo il perimetro con cancelli di accesso e la realizzazione di due percorsi, uno ciclo-pedonale e uno solo pedonale, con finitura in materiale drenante. I percorsi permetteranno di raggiungere i nuclei abitati senza passare per la trafficata via Oriago. Saranno allestite un'area giochi, un'area fitness, due porte da calcetto, due aree cani (di piccola e grande taglia) con fontanelle per gli animali, giochi di agility e panchine a ridosso di una striscia boscata. Sarà installata una rete di illuminazione pubblica, oltre a due tavoli tipo pic-nic in acciaio, porta bici, cestini per rifiuti, 15 panchine e 2 fontanelle nella zona dei giochi e un impianto di irrigazione. Per quanto riguarda il verde, si procederà con la ripulitura del sottobosco e la pulizia dei fossati, la potatura dei 60 alberi esistenti e la messa a dimora di altri 150 tra alberi e arbusti.

«Questo parco resterà per sempre - ha sottolineato il sindaco Brugnaro - rassicurando quanti temevano che l’area sarebbe stata utilizzata per realizzare un collegamento all’autostrada su via Oriago. Faremo una rotatoria in via Miranese per fluidificare il traffico, nulla di più. A scanso di equivoci, il tracciato disegnato sulla planimetria del Pums alternativo a via Oriago sarà stralciato definitivamente (sia la parte a nord sia quella a sud di via Miranese) e sostituito, invece, con le opere previste nei documenti preliminari approvati dalla giunta comunale nel novembre del 2019: la messa in sicurezza di tutta via Oriago, con il completamento dei marciapiedi ove mancanti; l’inserimento di una rotatoria urbana tra via Oriago e via Miranese; l’introduzione di attraversamenti pedonali rialzati e illuminati (della stessa tipologia di quelli che stiamo predisponendo a tappeto su tutte le strade principali della città); il prosieguo degli studi per l’inserimento di una nuova pista ciclabile alberata».

All’appuntamento di mercoledì erano presenti, oltre al sindaco, il presidente della Municipalità di Chirignago-Zelarino Francesco Tagliapietra, gli assessori Elisabetta Pesce e Renato Boraso, consiglieri comunali e di Municipalità. Tagliapietra si è detto soddisfatto perché «finalmente riusciamo ad avviare» un progetto che è «stato sollecitato dalla comunità di Chirignago e Zelarino: un sogno che diventa realtà. Per i primi mesi del 2024 avremo a disposizione un nuovo parco ricco di attrezzature e pensato per soddisfare le esigenze di tutti i suoi futuri utilizzatori».