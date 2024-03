Terminal di Punta Sabbioni, partono i cantieri per demolire il pontile

Ha preso avvio oggi, mercoledì 13 marzo, la fase di cantierizzazione per la demolizione dell’impianto di servizio di trasporto pubblico di linea a Punta Sabbioni. Dopo lo smantellamento delle strutture di cemento, terminato alcune settimane fa con l'ultimo abbattimento, viene dunque avviato l’ultimo tassello che accompagnerà il terminal alla sua completa rivisitazione, con nuovo progetto avveniristico e funzionalmente ideato per il transito di migliaia di persone al giorno, tra residenti, lavoratori, studenti e visitatori.

Saranno rimosse, in meno di quattro mesi di lavori, le dotazioni impiantistiche, le strutture al tempo utilizzate come biglietterie, i parapetti e le coperture. Verrà inoltre demolito l’impalcato di cemento armato con i pali di fondazione. Actv investe nell’iniziativa 350 mila euro a seguito dell’accordo di programma sottoscritto dai Comuni di Cavallino-Treporti e Venezia, dal Provveditorato, dall'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale e da Avm. Resteranno attivi gli attuali approdi provvisori e la biglietteria in centro al piazzale per il corretto svolgimento del servizio nel periodo primavera-estate.

«I lavori per la realizzazione del nuovo imbarcadero proseguono secondo cronoprogramma. La sindaca Roberta Nesto sta continuando a dialogare con puntualità con tutti gli enti coinvolti, monitorando le varie fasi che interessano l'opera - commenta il vicesindaco Francesco Monica che è stato in sopralluogo al terminal di Punta Sabbioni -. In queste settimane si completerà la fase di progettazione della rivisitazione della struttura che interesserà il terminal e per lunedì prossimo, grazie alla collaborazione con Avm Actv abbiamo anche indetto la commissione trasporti per aggiornare sul servizio di trasporto pubblico lagunare, sulla gestione dei flussi al piazzale di Punta Sabbioni e sui lavori in corso. Stiamo continuando a lavorare per dare a Cavallino-Treporti, e soprattutto ai nostri pendolari, risposte con una nuova opera che cambierà l'imbarcadero e la porta sull'acqua della laguna di Venezia».