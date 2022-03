Venezia, bimbo nasce nell'idroambulanza

È stato l’equipaggio di un’idroambulanza dell’Ulss 3, la mattina del 18 marzo, a far nascere il piccolo Dante. Un parto eccezionale, avvenuto a bordo del motoscafo durante la corsa verso l’ospedale di Venezia.

Tutto è iniziato alle cinque del mattino, quando Francesca Merciari, trentanovenne di Castello, è entrata in travaglio. L'ospedale Civile ha inviato l'ambulanza a prelevarla, ma il travaglio è stato veloce: in 15 minuti, il tempo del tragitto che va da Rio Sant’Anna alla cavana del Suem dell’ospedale Civile, Dante era già nato.

Il parto è avvenuto in sicurezza anche grazie alla scelta di dotare l’ospedale veneziano di una speciale camera calda dedicata alle idroambulanze: un tempo l’utente veniva sbarcato in un pontile qualsiasi ed era necessario fargli percorrere decine di metri in fondamenta, esposto alle intemperie; ora, invece, dalla cavana ha accesso diretto e protetto al pronto soccorso o ai reparti.

L'episodio è stato definito «eccezionale» dal presidente della Regione, Luca Zaia: «Venezia è una città unica al mondo per mille motivi. Tra questi la perizia e l’esperienza di sanitari chiamati spesso a operare in condizioni del tutto particolari di difficoltà. Con orgoglio e ammirazione, mi complimento con l'equipaggio che ha fatto nascere il bimbo».

«Fare sanità a Venezia - conferma il dg Ulss 3, Edgardo Contato - significa anche questo, gestire un fatto così importante e felice in condizioni del tutto eccezionali. Diamo merito agli infermieri e al personale dell’idroambulanza che hanno saputo gestire una situazione così critica secondo le prassi di massima sicurezza per la donna e per il nascituro. Un grande augurio ai genitori».