Patto per la sicurezza, accordo con la prefettura per centinaia di telecamere nei comuni

Centinaia di nuove telecamere in arrivo sorveglieranno i territpri: l'obbiettivo è accrescere la sicurezza sia in chiave preventiva che repressiva. Ieri il prefetto Michele Di Bari ha sottoscritto i patti per l'attuazione della sicurezza urbana con una decina di enti locali. «Siamo in una fase di accelerazione dei finanziamenti da parte del ministero dell'Interno in accordo con i progetti delle amministrazioni», ha detto il prefetto Michele Di Bari. Annone Veneto, Chioggia, Martellago, Mira, Vigonovo. E ancora San Michele al Tagliamento, Musile di Piave, Noventa e San Donà (distretto di polizia locale "Venezia 2A") sono i Comuni che hanno sottoscritto l'accordo giovedì a Ca' Corner.

I sistemi di video sorveglianza stanno avendo un'importanza strategica in chiave investigativa e di contrasto alla movida molesta. Soddisfazione dai sindaci. «Con questo contributo di 250 mila euro andremo a mettere le telecamere anche nelle frazioni come avevo annunciato - commenta il sindaco di Chioggia, Mauro Armelao - Ricordo come spesso siano state utilissime le immagini per ricostruire eventi delittuosi. Ora lavoreremo a un altro step che prevede l’installazione di almeno altre cento apparecchi di video sorveglianza». Il Comune di Vigonovo è stato ammesso al finanziamento di 47.686,92 euro. «Ho molto apprezzato l’iniziativa del prefetto - afferma Luca Martello, sindaco di Vigonovo - che ha sottolineato come la video sorveglianza sia un segmento fondamentale per contribuire a rendere maggiormente sicuri i nostri cittadini. Ho sottoscritto un patto che lega e avvicina maggiormente Vigonovo alla dimensione metropolitana». L'accordo è arrivato all'esito della procedura istruttoria la cui graduatoria è stata comunicata dal ministero il 7 luglio.